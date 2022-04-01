Сборная Италии отказалась играть с Россией в квалификации чемпионата мира

Федерация баскетбола Италии сообщила, что национальная команда страны не будет играть со сборной России в рамках квалификации к чемпионату мира 2023 года. Итальянские баскетболисты не выйдут на площадку 1 июля, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Издание информирует , что Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации до середины мая, поэтому вопрос о проведении матчей сборной России летом с командами других стран оставался открытым. Однако в Италии отказались встречаться с подопечными Зорана Лукича.

Решение местной федерации поддержал президент Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго. Он также добавил, что к аналогичному мнению пришли в Нидерландах и Исландии.

Полторы недели назад российские клубы ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) и УНИКС (Казань) были дисквалифицированы из баскетбольной Евролиги. Также в Кубке Европы не сможет выступать краснодарский «Локомотив-Кубань». Все результаты команд из России будут аннулированы, а турнирная таблица переделана с учётом технических поражений всех команд из РФ.