Сборная Франции по борьбе будет полностью составлена из чеченцев Молодежная сборная Франции будет полностью составлена из этнических чеченцев на ЧЕ по вольной борьбе

Фото: Скриншот с видео/WSPORTSHATOY/youtube.com

Адлан Висханов (слева)

В состав мужской сборной Франции по вольной борьбе на молодежном чемпионате Европы (U23) вошли исключительно этнические чеченцы. Заявка была опубликована на официальном сайте Федерации борьбы Франции (FFLDA).

Францию на турнире представят шесть спортсменов: Адам Бибулатов (весовая категория до 61 кг), Хамзат Арсамерзуев (65), Мухаммад-Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магомадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг).

Соревнования пройдут в Бухаресте с 13 по 19 марта. Сборная России не будет принимать участие в турнире из-за отстранения.

10 марта сообщалось о том, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить к участию в турнирах российских и белорусских спортсменов. Условия участия атлетов в соревнованиях не уточняются.

9 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что не рассматривают возможность участия сборных России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже с флагами и гимнами. В организации отметили, что участие спортсменов из этих стран возможно только в нейтральном статусе.