Сборная Финляндии отстранила от матчей волейболиста московского «Динамо» Сборная Финляндии отстранила от матчей волейболиста московского «Динамо» Лаури Керминен

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Финский волейболист московского «Динамо» Лаури Керминен

Волейболист московского «Динамо» Лаури Керминен отстранен от выступлений за сборную Финляндии, передает Iltalehti со ссылкой на Федерацию волейбола страны. Причина отстранения — нежелание спортсмена исключать Россию из вариантов продолжения карьеры.

В настоящее время Лаури Керминен не участвует в играх национальной сборной по решению правления Федерации волейбола, поскольку он объявил, что ведет переговоры о продлении своей игровой карьеры и не исключает из вариантов Россию, — гласит пресс-релиз Федерации.

По данным источника, Лаури Керминен не будет участвовать в матчах национальной команды до дальнейшего уведомления. Он был заменен на Никласа Брейлина.

В нынешнем сезоне Керминен стал чемпионом России в составе московского «Динамо». Он выступал за московский клуб с 2020 года. На данный момент он является одним из лучших волейболистов Финляндии.

Ранее стало известно, что латвийские хоккеисты и тренеры могут получить тюремный срок из-за работы в России. Отныне их работу будет курировать Служба государственной безопасности Латвии, а по ее оценке, любая поддержка России противоречит интересам национальной безопасности страны и демократическим ценностям.