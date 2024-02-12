Сборная Бразилии по футболу потеряла шансы на участие в ОИ-2024 Сборная Бразилии по футболу проиграла Аргентине и не поедет на ОИ-2024 в Париж

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Сборная Бразилии по футболу

Сборная Бразилии по футболу проиграла Аргентине со счетом 0:1 в отборочном матче на Олимпийские игры. Победный мяч забил Лусиано Гонду на 78-й минуте поединка, передает «Спорт-Экспресс». Тем самым бразильцы потеряли шансы на участие в ОИ-2024.

В финальную группу за право сыграть на Играх в Париже вошли Бразилия, Аргентина, Венесуэла и Парагвай. Из них во Францию отправятся только две команды. Аргентина провела три матча и смогла набрать пять очков, что гарантирует ее участие в ОИ-2024. Команды Парагвая и Венесуэлы встретятся на футбольном поле позднее. Этот матч определит второго участника Игр.

Сборная Бразилии участвовала в предыдущих двух Олимпийских играх — в 2016 и 2020 годах. Оба раза команда одерживала победу.

Ранее стало известно, что товарищеский футбольный матч между Аргентиной и Нигерией, который должен был пройти в Китае, отменили из-за скандала вокруг Лионеля Месси. Причиной стало отсутствие нападающего на поле во время встречи его команды «Интер Майами» со сборной Гонконга.

Форвард весь матч с Гонконгом провел на скамье запасных из-за растяжения подколенного сухожилия. В середине второго тайма фанаты начали требовать выхода аргентинца на поле: «Мы хотим Месси!» Болельщики, купившие билеты на игру более чем за 1000 гонконгских долларов ($125), освистали Дэвида Бекхэма, совладельца клуба «Интер Майами», который после игры извинился за отсутствие аргентинской звезды. Спустя некоторое время власти Гонконга потребовали от организаторов матча объяснить невыход знаменитого футболиста на поле.