«Сбер» подал иск к «Телеспорту» более чем на 100 млн рублей

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ООО «Сберинтертеймент», являющееся структурным подразделением компании «Сбер», подало к АО «Телеспорт» арбитражный иск с требованием выплатить 102 млн рублей, сообщает издание «Рейтинг Букмекеров». В пресс-службе истца пояснили, что требование связано с займом, который ответчик не вернул.

Как отмечает издание, в 2021 году «Сберинтертеймент» совместно с «Национальной Медиа Группой» создал ООО «Телеспорт Груп», которое, как планировалось, должно было заняться покупкой прав на трансляцию крупнейших российских спортивных событий. Кроме того, у «Телеспорт Груп» были права на трансляцию Олимпийских игр 2022 и 2024 годов и чемпионата мира по футболу 2026 года.

В январе этого года Российский футбольный союз отсудил у АО «Телеспорт» задолженность в размере 50 млн рублей, добавили в издании.

Ранее Сбербанк подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о банкротстве предприятия бывшего депутата регионального законодательного собрания Романа Гольдмана, находящегося в розыске. Стало известно, что речь идет о компании «Голдман Групп». Общая сумма исковых требований составляет 609,564 млн рублей. Роман Гольдман был объявлен в федеральный розыск в ноябре 2023 года по обвинению в мошенничестве.