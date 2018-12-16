Сауль Альварес стал чемпионом мира во втором среднем весе

Мексиканский боксёр Сауль Альварес стал обладателем чемпионского пояса уже в третьей весовой категории, победив британца Рокки Филдинга.
15 декабря в Нью-Йорке Альварес одолел Рокки Филдинга. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, мексиканец пополнил свой послужной список 51-й победой в карьере (35 из них — нокаутом) при одном поражении и двух ничьих. Его соперник имеет 27 побед (15 — нокаутом) при двух поражениях.
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