Сауль Альварес стал чемпионом мира во втором среднем весе

https://news.ru/storage/news/42f8ef443e4eb2c86a264302e4d71c93/c8d05b22-32c2-4c7b-81e9-455f8452af0b_850.jpg youtube.com/Fight Hub TV

Сауль Альварес

Мексиканский боксёр Сауль Альварес стал обладателем чемпионского пояса уже в третьей весовой категории, победив британца Рокки Филдинга.

15 декабря в Нью-Йорке Альварес одолел Рокки Филдинга. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, мексиканец пополнил свой послужной список 51-й победой в карьере (35 из них — нокаутом) при одном поражении и двух ничьих. Его соперник имеет 27 побед (15 — нокаутом) при двух поражениях.

Ранее News.ru писал о том, что сборная России по хоккею в рамках «Кубка Первого канала» разгромила команду Чехии со счётом 7:2.