Саночник Павличенко попал на пьедестал ЧМ

https://news.ru/storage/news/7da2670d13b2684b06aa8558b6c84a9e/5bc265a4-8d43-40e8-abee-3041aa54466f_850.jpg Dustin Satloff/Global Look Press

Семён Павличенко

Немецкий саночник Феликс Лох выиграл одиночную гонку на домашнем чемпионате мира. По сумме двух заездов он преодолел дистанцию за 1.44,250 минуты.

Австриец Райнхард Эггер показал время 1.44,350 минуты и завоевал серебро. Россиянин Семён Павличенко стал третьим, показав результат 1 минута 44,363 секунды.

В заездах приняли участие ещё два представителя сборной России. Роман Репилов стал 6-м, Степан Фёдоров — 15-м.

27-летний Павличенко — единственный чемпион мира в истории российского санного спорта, серебряный призёр чемпионата мира 2015 года в эстафете, трёхкратный чемпион Европы в одиночных соревнованиях.

Как сообщал News.ru, чемпионка масс-старта на КМ объяснила нелюбовь к гонке.