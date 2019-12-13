https://static.news.ru/photo/1bbb71ce-1e34-11ea-a7ea-fa163e074e61_660.jpg Роман Репилов Фото: Dustin Satloff/Global Look Press

Российский спортсмен Роман Репилов победил на третьем этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Канаде на территории Уистлера.

Занявший первое место 23-летний мужчина показал результат в 1.39,713 секунды.

Вторым на этапе Кубка мира стал спортсмен из Германии Феликс Лох. Он преодолел дистанцию за 1.39,860 секунды. Третье место занял итальянец Доминик Фишналлер. Бронзовый призёр показал результат в 1.39,920 секунды.

Ещё три россиянина — Семён Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич — заняли 12-е, 19-е и 20-е место соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что Роман Репилов стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира по санному спорту в американском Лейк-Плэсиде с результатом 32,158 сек.