Российский спортсмен Роман Репилов победил на третьем этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Канаде на территории Уистлера.
Занявший первое место 23-летний мужчина показал результат в 1.39,713 секунды.
Вторым на этапе Кубка мира стал спортсмен из Германии Феликс Лох. Он преодолел дистанцию за 1.39,860 секунды. Третье место занял итальянец Доминик Фишналлер. Бронзовый призёр показал результат в 1.39,920 секунды.
Ещё три россиянина — Семён Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич — заняли 12-е, 19-е и 20-е место соответственно.
Ранее NEWS.ru писал, что Роман Репилов стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира по санному спорту в американском Лейк-Плэсиде с результатом 32,158 сек.
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