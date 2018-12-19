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Санкт-Петербург поспорит с Мюнхеном за финал ЛЧ

Стадион «Газпром Арена» Zamir Usmanov/Global Look Press

Стадион «Газпром Арена»

спорт [ версия для печати ]

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге будет претендовать на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году. Основной конкурент — «Альянц Арена» в Мюнхене.

Пост опубликован в Twitter.

16 декабря на «Газпром Арене» прошёл матч Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — между сборными России и Финляндии. Россияне под руководством Ильи Воробьёва одержали разгромную победу — 5:0.

Как писал News.ru, хоккеист сборной России захотел снега в матче с финнами.


#футбол #Лигачемпионов #Санкт-Петербург
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