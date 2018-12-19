Санкт-Петербург поспорит с Мюнхеном за финал ЛЧ

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге будет претендовать на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году. Основной конкурент — «Альянц Арена» в Мюнхене.
Пост опубликован в Twitter.
Исполком РФС— Игорь Лебедев (@Russian1972) 19 декабря 2018 г.
Принял решение выдвинуть стадион «Газпром Арена» в качестве претендента на проведение финала Лиги Чемпионов 2020/2021 в Санкт-Петербурге.
Основной конкурент Мюнхен
16 декабря на «Газпром Арене» прошёл матч Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — между сборными России и Финляндии. Россияне под руководством Ильи Воробьёва одержали разгромную победу — 5:0.
Как писал News.ru, хоккеист сборной России захотел снега в матче с финнами.