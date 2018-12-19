Санкт-Петербург поспорит с Мюнхеном за финал ЛЧ

https://news.ru/storage/news/2ea086c94757a517d99d43bf7efa3358/081b2ab5-c2c0-479a-b02c-d94ceaa9109c_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Стадион «Газпром Арена»

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге будет претендовать на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году. Основной конкурент — «Альянц Арена» в Мюнхене.

Пост опубликован в Twitter.

Исполком РФС

Принял решение выдвинуть стадион «Газпром Арена» в качестве претендента на проведение финала Лиги Чемпионов 2020/2021 в Санкт-Петербурге.

Основной конкурент Мюнхен — Игорь Лебедев (@Russian1972) 19 декабря 2018 г.

16 декабря на «Газпром Арене» прошёл матч Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — между сборными России и Финляндии. Россияне под руководством Ильи Воробьёва одержали разгромную победу — 5:0.

Как писал News.ru, хоккеист сборной России захотел снега в матче с финнами.