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Самый «морозный» в мире марафон организуют в Якутии

Zamir Usmanov/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Экстремальный марафон при температуре воздуха в минус 45 градусов планируют провести в Оймяконском районе Якутии. Забег должен состояться 5 января.

Организатором мероприятия выступает турагентство TURUU TUORS. В числе участников марафона — четырёхкратный чемпион мира и Европы по марафонскому бегу, чемпион и призёр среди ветеранов России и Якутии Степан Лыткин, чемпионка России, двукратный серебряный призёр РФ по суточному бегу, чемпионка Европы Валентина Доргуева и другие марафонцы и ветераны спорта.

Заместитель главы общественной организации «Полюс холода — Оймякон» Сардана Сыромятникова рассказала РИА Новости, что профессиональные спортсмены пробегут дистанции в 10, 20 и 42 километра. Участникам из числа любителей будет достаточно преодолеть пару километров.  

Собеседница агентства подчеркнула, что марафон при такой низкой температуре будет проводиться впервые в мире.

Ранее News.ru писал о том, что в оймяконском марафоне намерен принять участие итальянский полицейский Паоло Вентурини, увлекающийся экстремальными видами спорта. Во время забега его будут сопровождать два врача, а также видеооператоры.


#спорт #ЯКУТИЯ #марафон
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