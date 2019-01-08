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Самуэльссон вновь высказался о допинге в РФ

Себастьян Самуэльссон Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Себастьян Самуэльссон

спорт [ версия для печати ]

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ответил на комментарий журналиста Владаса Ласицкаса, который сравнил ситуацию с пропуском дедлайна передачи данных московской антидопинговой лаборатории экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) и пропуском допинг-теста спортсменом.

«Я должен сказать, что глупо и неправильно сравнивать административную ошибку (что, конечно, не является чем-то нормальным) с государственной допинг-программой», — написал швед на своей странице в Twitter.

Российская сторона должна была передать данные московской антидопинговой лаборатории экспертам WADA до 31 декабря 2018 года. Но данные не были переданы из-за проблем с сертификацией оборудования.

Эксперты WADA прибудут в Россию 9 января для того, чтобы забрать данные московской антидопинговой лаборатории.

News.ru сообщал, что после передачи данных московской антидопинговой лаборатории WADA может открыть дела против спортсменов.


#допинг #СебастианСамуэльссон
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