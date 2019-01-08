Самуэльссон вновь высказался о допинге в РФ

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ответил на комментарий журналиста Владаса Ласицкаса, который сравнил ситуацию с пропуском дедлайна передачи данных московской антидопинговой лаборатории экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) и пропуском допинг-теста спортсменом.
«Я должен сказать, что глупо и неправильно сравнивать административную ошибку (что, конечно, не является чем-то нормальным) с государственной допинг-программой», — написал швед на своей странице в Twitter.
Российская сторона должна была передать данные московской антидопинговой лаборатории экспертам WADA до 31 декабря 2018 года. Но данные не были переданы из-за проблем с сертификацией оборудования.
Эксперты WADA прибудут в Россию 9 января для того, чтобы забрать данные московской антидопинговой лаборатории.
News.ru сообщал, что после передачи данных московской антидопинговой лаборатории WADA может открыть дела против спортсменов.