Самуэльссон вновь высказался о допинге в РФ

https://news.ru/storage/news/c6b0b81377e90ee8e97a01bc524f7e93/31ca0fc4-048e-4b80-9203-eaaa6bca8342_850.jpg Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Себастьян Самуэльссон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ответил на комментарий журналиста Владаса Ласицкаса, который сравнил ситуацию с пропуском дедлайна передачи данных московской антидопинговой лаборатории экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) и пропуском допинг-теста спортсменом.

«Я должен сказать, что глупо и неправильно сравнивать административную ошибку (что, конечно, не является чем-то нормальным) с государственной допинг-программой», — написал швед на своей странице в Twitter.

Российская сторона должна была передать данные московской антидопинговой лаборатории экспертам WADA до 31 декабря 2018 года. Но данные не были переданы из-за проблем с сертификацией оборудования.

Эксперты WADA прибудут в Россию 9 января для того, чтобы забрать данные московской антидопинговой лаборатории.

News.ru сообщал, что после передачи данных московской антидопинговой лаборатории WADA может открыть дела против спортсменов.