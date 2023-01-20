Звезду «Барселоны» задержали по делу о домогательствах В Испании задержали футболиста Дани Алвеса по делу о насилии

Фото: Florencia Tan Jun/Global Look Press

Дани Алвес

Трехкратного победителя Лиги чемпионов бразильского футболиста Дани Алвеса задержали в испанской Каталонии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональных правоохранительных органов. Самого титулованного футболиста в истории подозревают в сексуальных домогательствах. Спортсмен предстанет перед судом и даст показания, после чего в отношении него изберут меру пресечения.

Суд проводит следственные действия по факту обращения девушки, которая обвинила Алвеса в домогательствах. Предполагаемая потерпевшая сообщила, что в конце декабря 2022 года спортсмен начала приставать к ней на дискотеке в Барселоне.

Алвес и его окружение все обвинения отрицают. По словам самого футболиста, с обратившейся в полицию девушкой он даже не знаком.

Девушка, обвинившая Алвеса в насилии, обратилась ранее в полицию и рассказала, что спортсмен засунул руку в ее нижнее белье в ночном клубе Sutton в Барселоне. Мужчина скрылся после приезда правоохранителей. Жертва домогательств прошла медицинское обследование в Барселоне.

Накануне в изнасиловании обвинили звезду сериала «Уэнсдей» Перси Хайнса Уайта. Несколько женщин написали в социальных сетях, что подверглись насилию со стороны актера и его друзей, когда учились в средней школе.