Самодурова обошла Загитову и выиграла ЧЕ в Минске

https://news.ru/storage/news/5c2a410c73b9181be5377fb66f6d335e/edb9133e-5c8a-473f-8e03-8cfc6914a949_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Софья Самодурова

Российская фигуристка Софья Самодурова стала победительницей чемпионата Европы в Минске. За произвольную программу она получила 140,96 балла, а за обе программы жюри начислили 213,84 балла.

Таким образом, Софья обошла олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову. После падения во время выступления в произвольной программе россиянка взяла в Минске серебро. Загитова проиграла Самодуровой 15,5 балла.

Тройку лучших замкнула финская фигуристка Вивека Линдфорс.

Россиянка Станислава Константинова заняла четвёртое место.

Ранее Константинова назвала своё выступление в произвольной программе на чемпионате Европы в Минске неидеальным. По мнению спортсменки, ей помешала обидная ошибка, писал News.ru