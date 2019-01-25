Самодурова обошла Загитову и выиграла ЧЕ в Минске

Российская фигуристка Софья Самодурова стала победительницей чемпионата Европы в Минске. За произвольную программу она получила 140,96 балла, а за обе программы жюри начислили 213,84 балла.
Таким образом, Софья обошла олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову. После падения во время выступления в произвольной программе россиянка взяла в Минске серебро. Загитова проиграла Самодуровой 15,5 балла.
Тройку лучших замкнула финская фигуристка Вивека Линдфорс.
Россиянка Станислава Константинова заняла четвёртое место.
Ранее Константинова назвала своё выступление в произвольной программе на чемпионате Европы в Минске неидеальным. По мнению спортсменки, ей помешала обидная ошибка, писал News.ru