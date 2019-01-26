Самодурова: ещё не осознала, что я чемпионка Европы

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Софья Самодурова

Фигуристка поделилась впечатлениями с News.ru

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2019 года рассказала об эмоциях после победы, о планах на дальнейшие старты и о работе с Алексеем Мишиным.

— Как вы себя чувствуете? Как спали после вчерашнего? Удалось осознать, что вы — чемпионка Европы?

— Наверное, по мне видно, что я не спала. Уснула только в три часа. Ещё не до конца осознала, что я — чемпионка Европы. Для этого понадобится несколько дней.



— Медаль долго рассматривали?

— Да, пока на допинге (допинг-контроле — Ред.) сидела.



— Какая она на вкус?

— Золотая.



— Ваш партнёр по группе Алексея Мишина Елизавета Туктамышева перед ЧЕ сделала прогноз по поводу итогов турнира. Вы сами задумывались, что этот турнир может стать вашим звёздным часом?

— Я ехала сюда не за золотой медалью, а за чистыми прокатами. Наверное, только благодаря хорошим выступлениям я смогла занять первое место.



— Вы видели прокат Алины Загитовой?

— Нет. Я старалась вообще ничего не слушать, отключилась. Видела только игрушки на льду, их было очень много.



— Как изменит эта победа вашу жизнь? Раньше ведь никакого давления не было, а теперь вы — чемпионка Европы.

— Я всё та же Соня Самодурова. Мне кажется, что эта победа только придаст мне уверенности, и никакого давления, думаю, не будет.



— Что сказал Алексей Николаевич?

— «Молодец». Сергей Булкин/News.ru Софья Самодурова



— Ожидала, что в этом сезоне сможешь так выстрелить?

— Нет. Первый старт в сезоне (Lombardia Trophy — Ред.) получился для меня не очень удачным. Но, наверное, я надеялась на такие большие высоты в этом сезоне.



— Давило ли на вас то, что для попадания на чемпионат мира необходимо оказаться в тройке?

— Конечно, я об этом думала, что для участия в чемпионате мира нужно хорошо выступить. Так и готовилась.



— С Лизой Туктамышевой разговаривали после победы? Как вы вообще общаетесь?

— Нет еще. А так да, конечно. Мы же девочки, мы обсуждаем всё что можно, делимся секретами, очень хорошо общаемся. Разговариваем и по поводу одежды, и о косметике — вообще обо всём.



— Чему-то научились у Каролины Костнер, когда тренировались в одной группе?

— Конечно, это большой опыт. Научилась, наверное, отношению к работе.

— Можете объяснить, что такое отношение к работе, в чем оно проявляется?

— Это любовь, самоотдача и вера в свою команду, тренеров.

— А что такое любовь? Как у Костнер это проявляется?

— Самоотдача, послушание тренерам и вера. Ей можно в глаза посмотреть, и это сразу видно.

— За последний год фигурное катание шагнуло далеко вперёд. Тут нужно не только смотреть, но и в себе что-то переделывать, наверное? Насколько вы изменились за год?

— Не знаю, не мне судить, наверное. Но по результатам видно.

— Перед финалом Гран-при вы рассказывали, что плакали от счастья за себя и от обиды за Женю Медведеву. Сейчас вы обыграли Алину Загитову. Дмитрий Козловский после бронзы в парах сказал, что обыгрывать более опытных и именитых соперников как-то неприлично. Есть похожие чувства?

— На самом деле, я согласна с Димой, у меня есть похожие чувства. Сергей Булкин/News.ru Софья Самодурова

— Разве вы взяли что-то не свое?

— Взяла я свое. Но все-таки, Алина Загитова — олимпийская чемпионка. Думаю, эта победа придаст мне уверенности.

— На пресс-конференции вы с Загитовой мило общались. А до этого общались?

— Конечно, сидели и разговаривали перед допинг-контролем. Играли с тем огромным красным медведем, которого ей подарили, сделали фотку, смотрели страшный фильм «Оно», чтобы побыстрее всё сделать. И перед награждением мы обнялись, поздравили друг друга.

— А что вам обычно дарят, и где вы это храните?

— Половину игрушек, которые мне кинули на лед после Гран-при США, Гран-при России и на чемпионате России, я подарила маленькой племяннице, а половину отнесла детям на каток. Дарят обычно медведей.

— Вы говорите, что не следили за выступлением Алины, но последнюю минуту ее выступления провели уже рядом со льдом. Заставляли себя абстрагироваться или вам реально не было это интересно?

— И то, и другое. Я настраивалась только на свой прокат.

— Но ведь громко объявляли оценки, на табло были цифры о том, сколько вам нужно набрать, чтобы ее обыграть. Неужели закрыли уши и глаза?

— Я просто не слышала, а перед стартом бросила взгляд на табло, чтобы посмотреть на время.

— Вы как рок-звезда вчера раскачали 15-тысячный зал. Что это было? В тот момент вы поняли, что станете чемпионкой?

— Нет, просто радовалась чистому прокату. После последнего прыжкового элемента это были движения для уверенности в себе.

— Это были самые сильные эмоции в вашей жизни?

— Думаю, да.

— Вы поняли, что победили сразу после проката или только после объявления оценок?

— После объявления оценок.

— Но вы так подпрыгнули радостно после окончания музыки.

— Это я радовалась своему хорошему прокату.

— Ваша произвольная очень подходит вам эмоционально. Вы думали, что в будущем, возможно, будете кататься под классику? Или будете придерживаться современного стиля?

— Я буду стараться развиваться. Сейчас мы с моим хореографом Татьяной Прокофьевой подготовили новый показательный номер, который вы все завтра увидите. Это новый, необычный для меня образ.

— Кем вы себя представляете в «Бурлеске»? Артисткой 30-х?

— В произвольной программе я изображаю Кристину Агилеру. По-моему, это понятно. В короткой — это просто испанский танец. Там я просто девушка, которая танцует под испанскую музыку.

— Агилера — это ваш выбор?

— Ильи Авербуха. Он предложил, а я согласилась.

— Вы очень эмоциональный человек. Как вы контролируете свои эмоции, ведь вы так стабильны в этом сезоне?

— Не знаю, мне кажется, что в жизни я совсем другая. Не такая эмоциональная, как на льду. Даже иногда стеснительная, мне так кажется. Когда выходишь на лёд, нужно отбрасывать всё волнение, все эмоции и настраиваться на прокат.

— Со стороны показалось, что второе место на этапе Гран-при в Москве вам принесло больше эмоций. Это так?

— Думаю, не больше. Тут более ответственный старт и более значимый.

— В последнее время во взрослом катании у нас проявляют себя девушки, которые добивались многого в юниорах. У вас нет такой впечатляющей юниорской карьеры, но по взрослым вы выступаете очень успешно. То, что от вас никто не ждал прорыва, помогало?

— Наверное, это помогало. Не было шума вокруг меня. Я, например, не считаю, что по юниорам чего-то не добилась. Я выиграла два этапа юниорского Гран-при, вышла в финал. А потом не смогла отобраться на чемпионат мира только потому, что у меня была травма.

— В ваших программах вы такая чувственная, великолепная. Какие эмоции и чувства вы испытываете, когда катаете их?

— Мне кажется, видно, что я делаю эту программу только с удовольствием, в кайф. Наверное, с такими эмоциями.

— Алексей Николаевич славится своими афористическими фразами. Можете припомнить, что он сказал сразу после проката?

— Не прыгать из штанов.

— От радости?

— Да.

— Он еще в шутку любит повторять, что ученье Мишина — всесильно потому, что верно и научно обоснованно. Лично вы ощущаете на тренировках, что Алексей Николаевич — профессор? Что он дал вам, когда вы пришли к нему в группу?

— Когда я пришла в команду Алексея Николаевича, я не сразу начала с ним работать, так как до этого работала с Олегом Татауровым и с супругой Алексея Николаевича — Татьяной Николаевной Мишиной. Конечно, он присутствовал на просмотре. И сказал: девочка, ты неплохо прыгаешь. Сергей Булкин/News.ru Софья Самодурова

— Если посмотреть на спортивную карьеру вашего кумира, Мартена Фуркада, он отличается своей стабильностью. У него практически не бывает гонок вне топ-5, за исключением текущего сезона. Получается, что вы как-то мотивирует себя, глядя на него?

— Наверное, да. Беру с него пример. Стараюсь.

— Вам еще нравится Хавьер Фернандес своим артистизмом. Для него это последний чемпионат. Что вы думаете по этому поводу? Будете ли смотреть его выступление?

— Конечно буду. Его будет очень не хватать, все будут по нему скучать. Надеюсь, что у него все сложится на этом чемпионате.

— Алексей Николаевич сказал, что вы прыгаете хорошо. Можете рассказать о ваших попытках сделать тройной аксель? Планируете ли вы работать над сложностью программ?

— Я пробовала делать тройной аксель два года назад. Буду дальше изучать.

— То, что Елизавета Туктамышева катается с вами на одном льду, это подспорье для вас?

— Нет, я думаю, что не подспорье, нет. Ничего больше.

— Тройной аксель вам необходим, чтобы быть конкурентоспособной?

— Да.

— То есть, стоит цель не просто попробовать, а сделать?

— Да.

— Вы показали в короткой и произвольной личные рекорды. Это новая для вас планка. Баллы достаточно конкурентоспособные. Как считаете, за счёт чего ещё можно прибавить?

— В произвольной программе я очень плохо сделала техническую дорожку. Могла получить четвертый уровень — я в короткой же получила — а здесь только третий. В произвольной могла. На вращении, больше делать связок между элементами, связующих шагов и ещё работать над качеством каждого элемента в программе.

— Наблюдается тенденция, что девочки рано заканчивают. Хавьер Фернандес сказал, что это нечестно перед болельщиками. Что болельщики будут следовать долго и по всему свету. Появился ли у вас свой фан-клуб? Общаетесь ли вы с ними? И задумываетесь ли вы о такой карьере, как у Хавьера Фернандеса и Каролины Костнер?

— Конечно, хочется стараться как можно дольше. И да, у меня есть болельщики и я пытаюсь с ними контактировать.

— В социальных сетях или лично тоже?

— В социальных сетях.





