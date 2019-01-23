Самодурова довольна своим прокатом на ЧЕ

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Софья Самодурова

Российская фигуристка Софья Самодурова после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске осталась довольна своим выступлением. Судьи поставили ей 72,88 балла.

«Довольна прокатом. Впечатления только положительные, оценки соответствующие. Но, чтобы судьи ценили все больше и больше, нужно чисто кататься», — сказала она журналистам.

Она добавила, что успехи связаны в первую очередь с проделанной работой в межсезонье.

Выиграла короткую программу Алина Загитова, на втором месте — Самодурова.