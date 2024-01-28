«Сами идиоты»: Губерниев ответил критикам теннисиста Медведева Губерниев назвал идиотами россиян, называющих теннисиста Медведева предателем

Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Даниил Медведев

Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru назвал идиотами и позорниками россиян, которые считают предателем теннисиста Даниила Медведева за выступление без российского флага. Он назвал спортсмена лицом РФ и героем спорта.

Я хочу сказать всем людям, которые называют Медведева, и таких, как Медведев предателями, что они сами идиоты и позорники. Даниил — лицо России в очень непростое и тяжелое время. Да, он выступал без флага, но каждый знает, какую страну он представляет. Поэтому для нормальных людей, не идиотов, Медведев является героем спорта, — подчеркнул Губерниев.

Ранее Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне уступил Яннику Синнеру со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Для итальянца титул на турнирах Большого шлема стал дебютным. Игра продолжалась 3 часа 44 минуты. При этом россиянин вел в матче после первую двух сетов, а потом проиграл три подряд.

Как считает Губерниев, с точки зрения физической готовности Медведев уступал своему противнику. Однако несмотря на проигрыш Медведев по-прежнему остается великим теннисистом, считает комментатор. Он назвал спортсмена — гордостью России. В частности, он сравнил спортсмена с пилигримом и царем Петром Великим, прорубившем окно в Европу.