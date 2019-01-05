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Самедов попрощался со «Спартаком»

Александр Самедов Сергей Лантюхов/News.ru

Александр Самедов

спорт [ версия для печати ]

Московский «Спартак» и футболист Александр Самедов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт московского клуба.

Где 34-летний защитник продолжит карьеру и продолжит ли вообще, не уточняется.

Самедов является воспитанником «красно-белых». Он дебютировал в составе команды в 2002 году. С 2005-го по 2017-й хавбек выступал за другие московские клубы — «Локомотив», «Москва» и «Динамо», а в 2017-м вернулся в «Спартак».

Вместе с командой под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры он стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка. Самедов провёл за «красно-белых» 109 матчей и забил 15 мячей.

Как писал News.ru, в Германии определились с лучшим футболистом года.


#футбол #Спартак
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