Самедов попрощался со «Спартаком»

https://news.ru/storage/news/abb9f3291471af23eb6697bddb3ae3f0/c2196432-b62d-4e8c-9ec9-2a2043d2d124_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Александр Самедов

Московский «Спартак» и футболист Александр Самедов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт московского клуба.

Где 34-летний защитник продолжит карьеру и продолжит ли вообще, не уточняется.

Самедов является воспитанником «красно-белых». Он дебютировал в составе команды в 2002 году. С 2005-го по 2017-й хавбек выступал за другие московские клубы — «Локомотив», «Москва» и «Динамо», а в 2017-м вернулся в «Спартак».

Вместе с командой под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры он стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка. Самедов провёл за «красно-белых» 109 матчей и забил 15 мячей.

Как писал News.ru, в Германии определились с лучшим футболистом года.