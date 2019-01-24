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Самарин: не стремлюсь соревноваться с Загитовой

Александр Самарин Сергей Булкин/News.ru

Александр Самарин

спорт [ версия для печати ]
Российский фигурист рассказал о попытке показать четверной флип

Российский фигурист Александр Самарин, занимающий второе место после короткой программы на чемпионате Европы в Минске, рассказал о подготовке к исполнению четвёрного флипа и эмоциях после проката.

— Как вам прокат?

— Хотелось откататься на таком же уровне, как и организация здесь: отличная публика, хорошая арена, отличные условия. Обидная ошибка на флипе. Мог бы набрать намного больше баллов. Это, конечно, оставило осадок. Но в целом, впечатления отличные.

— С чем связана ошибка на флипе?

— В первую очередь, я пытался впервые его попробовать. Всё-таки его в Европе никто не исполнял, хотелось быть первым и продемонстрировать. Не хватило соревновательного опыта, как и с лутцом, тулупом и прочими прыжками. На флип чуть-чуть не хватило.

— На тренировках получалось?

— Да, на тренировках стабильно получался.

— Будете ли пробовать флип в произвольной программе сделать?

— Вы всё увидите сами.

Александр Самарин Сергей Булкин/News.ru

Александр Самарин

— Сначала Александра Трусова сделала четверной флип. Затем Алина Загитова сделала на удочке этот элемент. Теперь вы. Она запустила какой-то флешмоб?

— Она ничего не запускала. Я рад, что девочки прыгают свои прыжки, это невероятно круто и достойно уважения. Но всё-таки, я стремлюсь не с девочками соревноваться, у нас своя дорога, немного другая. У нас мужское катание. Если они пока юниорки, то у взрослых спортсменов тело уже сформировалось.

— Собираетесь упрощать программу?

— Нет. Планирую развиваться и в техническом плане, и во второй оценке (за компоненты программы. — News.ru) тоже. Рано или поздно я бы всё равно к этому пришёл. Сейчас решили попробовать элемент на тренировках — получилось. Вставили в программу. А почему бы и нет?

— С какого момента вы технически готовились к исполнению флипа?

— После чемпионата России. Правда, планировали попробовать другой четверной прыжок, но я неудачно зашёл на него, чуть-чуть поездил, подумал, затем подъехал к тренеру и сказал: «Давайте я флип попробую?». На меня посмотрели немного с удивлением, потому что этот элемент не рассматривали даже. То есть нет, конечно, в дальнейшем мы бы его пробовали, но акцент стоял на другом прыжке.

— Из всех фигуристов, представляющих короткую программу, у вас был заявлен самый сложный компонент. Насколько вы рисковали? И насколько вы рисковый в жизни?

— Вообще рисковый, конечно. Здесь осадок именно от того, что я не пошёл на этот прыжок. Что-то меня тормознуло. Всё-таки я не исполнил его в самой программе. Можно сказать, что попытка была не засчитана. Но в Европе никто этот прыжок не исполняет, а в мире всего двое. В связке же лутц-флип исполняет только один. Поэтому насколько я рисковый, можете судить сами.


#фигурноекатание #интервью #АлександрСамарин
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