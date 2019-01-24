Самарин хотел первым исполнить четверной флип на ЧЕ в Минске

Российский фигурист Александр Самарин после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске посетовал на обидную ошибку при исполнении элемента.

«Обидная ошибка на флипе. Во-первых, я впервые пытался попробовать четверной флип, хотелось первым его продемонстрировать. В Европе такой прыжок не исполнял никто, в мире всего два человека. На тренировках он (флип. — Ред.) получался. Не собираюсь прекращать совершенствоваться», — приводит слова Самарина корреспондент News.ru.