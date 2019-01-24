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Самарин хотел первым исполнить четверной флип на ЧЕ в Минске

Александр Самарин Сергей Булкин/News.ru

Александр Самарин

спорт [ версия для печати ]

Российский фигурист Александр Самарин после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске посетовал на обидную ошибку при исполнении элемента.

«Обидная ошибка на флипе. Во-первых, я впервые пытался попробовать четверной флип, хотелось первым его продемонстрировать. В Европе такой прыжок не исполнял никто, в мире всего два человека. На тренировках он (флип. — Ред.) получался. Не собираюсь прекращать совершенствоваться», — приводит слова Самарина корреспондент News.ru.

Судьи оценили программу россиянина в 91,97 балла. Таким образом, россиянин пока лидирует.

Ранее российский фигурист Максим Ковтун остался недоволен своим прокатом в короткой программе. 


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #АлександрСамарин
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