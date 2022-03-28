Саламов рассказал, почему отказался от боя с Ярдом

Российский боксёр полутяжёлого веса Умар Саламов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что у него была возможность провести поединок с британцем Энтони Ярдом. Россиянин отказался от этой возможности, потому что встреча планировалась на месяц Рамадан, в который мусульманам приходится соблюдать строгий пост.

Да, мне предлагали с ним бой на апрель. Я сначала обрадовался и принял предложение, а потом «догнал», что у меня в апреле Рамадан, поэтому позвонил и сообщил, что не могу боксировать, — сказал Саламов.

Бывший обладатель чемпионского пояса по версии IBO отметил, что надеется провести встречу с британцем летом в Англии, а также выразил уверенность, что способен победить Ярда.

В своём последнем поединке Саламов потерпел поражение от соотечественника Дмитрия Бивола, который является обладателем пояса чемпиона мира по версии WBA. Схватка продлилась все запланированные 12 раундов, по окончании которых судьи отдали победу действующему обладателю трофея. Для уроженца Санкт-Петербурга эта защита пояса стала восьмой в карьере.