Сайт для взрослых предложил «Барселоне» финансово помочь сохранить Месси

Сайт и социальная сеть для взрослых Stripchat, в которых представлены бесплатные выступления с веб-камерой в прямом эфире, предложил финансовую помощь клубу «Барселона», чтобы он мог сохранить контракт с Лионелем Месси, сообщил Sportbible.com.

Ресурс для взрослых может дать клубу около 10 млн долларов на новое соглашение с футболистом. При этом это не благотворительная акция — взамен Stripchat хочет право на трансляцию матчей «Барселоны».

Клуб пока не ответил на предложение. Месси 1 июля покинул клуб и является свободным агентом. Он хотел уйти из клуба ещё летом 2020 года, но его уговорили доиграть до конца контракта. Вместе с «Барселоной» Месси десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

Stripchat основан в 2016 году. Он специализируется на трансляциях эротического и порнографического контента.

Ранее французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложил контракт нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси. Как сообщает AS, условия ПСЖ оказались выгоднее, чем предложения, сделанные «Барселоной».