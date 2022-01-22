Саид Нурмагомедов одержал четвёртую победу в UFC, «задушив» Стэманна

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Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов одержал победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин оказался сильнее американца Коди Стэманна, одолев соперника удушающим приёмом.

Бой завершился уже в первом раунде. Встреча в рамках легчайшего дивизиона турнира UFC 270 продлилась 47 секунд. Нурмагомедов добился победы, выполнив приём «гильотина».

Таким образом, 29-летний россиянин одержал 15-ю победу в карьере при двух поражениях. Причём это уже четвёртая победа Нурмагомедова в UFC и самая быстрая победа в его карьере. На счету 32-летнего Стэманна 19 побед, пять поражений и одна ничья. Нынешнее поражение стало для американца третьим подряд.

Ранее стало известно, что 33-летний российский боец смешанного стиля (UFC) Александр Волков сдал положительный тест на COVID-19. Спортсмен ушёл на самоизоляцию.