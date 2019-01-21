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Сафонов: Ерёменко — классный игрок

Роман Ерёменко Dmitry Golubovich/Global Look Press

Роман Ерёменко

спорт [ версия для печати ]

Агент Алексей Сафонов выразил мнение, что руководство московского «Спартака» преждевременно списало со счетов Романа Ерёменко и зря расторгло с ним контракт.

«Считаю, что Ерёменко во второй части чемпионата покажет, что он классный игрок. Не стоило торопиться его списывать», — приводит его слова «Советский спорт».

Специалист добавил, что это решение главного тренера «красно-белых» Олега Кононова и именно ему придётся отвечать за результат.

В текущем сезоне Ерёменко провел за «Спартак» семь матчей и не отметился результативными действиями. 18 января 2019 года стало известно о том, что игрок продолжит карьеру в «Ростове». Как сообщал News.ru, соглашение с Ерёменко подписано на 2,5 года.


#футбол #РоманЕременко
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