Сафонов: Ерёменко — классный игрок

Агент Алексей Сафонов выразил мнение, что руководство московского «Спартака» преждевременно списало со счетов Романа Ерёменко и зря расторгло с ним контракт.
«Считаю, что Ерёменко во второй части чемпионата покажет, что он классный игрок. Не стоило торопиться его списывать», — приводит его слова «Советский спорт».
Специалист добавил, что это решение главного тренера «красно-белых» Олега Кононова и именно ему придётся отвечать за результат.
В текущем сезоне Ерёменко провел за «Спартак» семь матчей и не отметился результативными действиями. 18 января 2019 года стало известно о том, что игрок продолжит карьеру в «Ростове». Как сообщал News.ru, соглашение с Ерёменко подписано на 2,5 года.