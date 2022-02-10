С Валиевой сняты обвинения в допинге, Россия сохранит золото

Российская фигуристка Камила Валиева больше не подозревается в применении запрещённых веществ, со спортсменки сняты обвинения. Таким образом, она сможет принять участие в личном первенстве Олимпиады, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на собственные источники в Пекине.

Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой, — передаёт издание.

Согласно его информации, сборная России сохранит золото, которое было выиграно в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Отмечается, что юристы смогли защитить права 15-летней спортсменки, но не исключён вариант, что дело будет разбираться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее допинг-тест Валиевой показал наличие триметазидина в микродозе. По этому поводу МОК сделал официальное заявление. В частности, официальный представитель МОК Марк Адамс назвал спекуляциями сообщения СМИ о сомнительном допинг-тесте Валиевой.