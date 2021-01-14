С ума сошли: в Госдуме осудили идею использовать «Катюшу» вместо гимна РФ

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что композиция «Катюша» может заменить гимн России на международных соревнованиях из-за запрета на национальную символику страны.

Это полный бред. «Катюша» — песня времён Великой Отечественной Войны. Под эту песню наши отцы и деды погибали. А ОКР вместо того, чтобы бороться с допингом в стране и отстаивать права спортсменов в международных судах, занимается какой-то ерундой. Они просрали всё, что было можно в области защиты спортсменов от преследования в допинге. Как можно использовать песню, под которую погибали люди в качестве гимна на Олимпийских играх и ЧМ. Они совсем с ума сошли? — цитирует парламентария портал sport24.ru.

По словам Лебедева, никакого чувства патриотизма «Катюша» у детей не вызывает, потому что она известна только людям старшего поколения.

Ранее комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила, что вместо гимна РФ на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены могут выходить на площадки под песню военных лет «Катюша». Председатель комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая отметила, что рассматривались разные варианты. В их числе были и современные композиции.

Вариант использовать «Катюшу» вместо гимна возник не впервые. Ещё в декабре её же предложил народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его словам, песня должна быть сугубо эмоциональной, патриотической, такой, чтобы было ясно, что это российская песня.

До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не имеют права выступать на крупнейших международных соревнованиях под национальным флагом. Также запрещён к использованию гимн РФ. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с делом о допинге, писал NEWS.ru.