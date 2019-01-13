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С составом команд к Универсиаде определятся к февралю

Александр Кряжев/РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Штаб тренеров сборной России по биатлону определится с составом мужских и женских команд на Всемирную зимнюю универсиаду к середине февраля 2019 года. Она пройдёт в Красноярске.

«Что касается даты объявления состава, то на сегодняшний день торопиться не стоит. Впереди еще несколько стартов, а сама Универсиада в марте, поэтому в первую очередь нужно смотреть по готовности спортсменов», — передаёт слова президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева ТАСС.

Он отметил, что впереди много турниров, по результатам которых будет понятна готовность спортсменов.

Как ранее писал News.ru, оргкомитет зимней Универсиады-2019 в Красноярске продлил продажу билетов на соревнования. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.


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