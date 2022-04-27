С «ровесницей века» и без «короля лыж»: как олимпийцы встретились с Путиным Мероприятие в Кремле посетили девять триумфаторов Пекина, которые получили госнаграды

26 апреля состоялась долгожданная встреча победителей Олимпийских игр — 2022 в Пекине с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло после двухмесячной отсрочки, а на мероприятии присутствовало только девять атлетов. Рассказываем подробнее о встрече и приводим высказывания действующих лиц.

Великолепная девятка

На мероприятие в Кремль пришли девять атлетов, представляющих всего два вида спорта. Это лыжники Алексей Червоткин, Денис Спицов и Вероника Степанова, а также фигуристы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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На встрече отсутствовали ещё шестеро олимпийских чемпионов, среди которых главный герой Игр Александр Большунов, взявший целых три золота в лыжных гонках, и Анна Щербакова. Фигуристка во многом сенсационно взобралась на высшую ступень пьедестала в одиночном катании.

Как объяснил тренер «короля лыж» Юрий Бородавко, Большунов пропустил встречу из-за проблем со здоровьем, которые не позволили ему провести обязательные подготовительные мероприятия в виде двухнедельного карантина и сдачи ПЦР-теста.

Щербакова же предпочла мероприятию в Кремле участие в ледовом шоу Этери Тутберидзе. На 26 апреля было запланировано выступление в Нижнем Новгороде, которое фигуристка не стала пропускать.

Обмен любезностями

Путин во время мероприятия поблагодарил олимпийцев за яркие победы и волевые медали, а особенно отметил Камилу Валиеву. По мнению президента, спортсменка вывела фигурное катание «на высоту настоящего искусства, которого невозможно добиться при помощи каких-то средств». При этом после встречи президент заявил, что в целом сборная России на Играх-2022 в Пекине выступила хуже, чем было запланировано.

С ответной речью в Кремле выступила Валиева, которая пришла на мероприятие в день своего 16-летия. Она ограничилась дежурным высказыванием со словами благодарности президенту за то, что тот поддерживает спорт.

Гораздо ярче проявила себя Вероника Степанова, отметившаяся проникновенным спичем, в котором политического было заметно больше, чем спортивного. С учётом того что с 24 февраля россиянка не раз и не два заявляла в соцсетях о недопустимости смешивания спорта с политикой, её выступление выглядело весьма неожиданным.

Владимир Путин, Вероника Степанова kremlin.ru

Я ровесница века. Я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути — и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от президента нашей страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим. Обещаю! — заявила Степанова.

Двор без машин

Всех участвовавших в мероприятии спортсменов Путин наградил орденом Дружбы, а от одной из самых ярких и эмоциональных частей мероприятия — вручения спортсменам дорогих иномарок — впервые за 16 лет пришлось отказаться. Фонд поддержки олимпийцев России не закупил автомобили заранее, а после 24 февраля на это пришлось бы потратить ощутимо больше средств. Так что было решено заменить автомобили денежными премиями: восемь миллионов рублей за золото, пять миллионов — за серебро и 3,4 миллиона — за бронзу.

Ещё этим летом после Игр в Токио олимпийским чемпионам вручали BMW X5 за золото, и BMW X3 в разных комплектациях за серебряные и бронзовые медали. Сейчас же рекомендуемые розничные цены на эти автомобили стартуют с отметок девять и 6,5 миллиона рублей соответственно. Дилеры при продаже к этому ценнику добавляют ещё от одного миллиона.

Так что получившим денежные компенсации спортсменам придётся либо обратить внимание на марки и модели попроще, либо найти другое применение деньгам.

В ожидании санкций

В нынешней ситуации российские спортсмены находятся под тройным прицелом, так что посещение мероприятия в Кремле в международном спортивном сообществе вполне могут осудить.

У Запада уже началась политическая паранойя, поэтому я не удивлюсь, если будут наложены дополнительные санкции на тех, кто был на встрече с президентом. Они опять раскроются и скажут: «Быть русским — это значит быть врагом Запада». Скоро мы вернёмся к идеологии дедушек и руководителей Евросоюза, что русские — это люди второго сорта, — заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Политик также подчеркнул, что российские спортсмены готовы к любым санкциям ради встречи с Путиным. Его тезис подтвердила Степанова, которая заявила о том, что её не пугают негативные последствия для карьеры после выступления в Кремле.