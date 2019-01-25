С обедневшего «Амкара» потребовали миллионы

Министерство спорта Пермского края собирается взыскать с местного обанкротившегося футбольного клуба «Амкар» 543 миллиона рублей.
По информации «Коммерсант-Прикамье», основанием для этого стала проверка расходования краевых денег клубом. В ходе пересмотра документов были выявлены нарушения. В 2017 году руководство «Амкара» получило субсидии в размере 381,9 миллиона рублей, в 2018-м — 161,478 миллиона.
Летом 2018 года «Амкар» прекратил свое существование после 14 сезонов в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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