Рёйселанд выиграла гонку преследования на Олимпиаде, Нигматуллина – 11-я

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Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд победила в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Лидер общего зачёта Кубка мира совершала только один промах на четырех огневых рубежах.

Рёйселанд на Играх также выиграла спринт и смешанную эстафету, а в индивидуальной гонке была третьей.

Вторую строчку заняла представительница Швеции Эльвира Эберг, третьей стала норвежка Тириль Экхофф.

Россиянка Ульяна Нигматуллина, стартовавшая 13-й, финишировала 11-й.

Следующую гонку на Олимпиаде биатлонистки проведут 15 февраля. Это будет эстафета.

Накануне победу в спринте также одержала Рёйселанд, на втором месте финишировала Эберг, а на третьем – итальянка Доротея Вирер.