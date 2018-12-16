Рылов выиграл третье золото на ЧМ по плаванию

Российский пловец Евгений Рылов победил на чемпионате мира в китайском Ханчжоу на дистанции 200 метров на спине (1.47,2). Вторым стал Райан Мерфи (США) — 1.47,34, третьим — Радослав Кавечки (Польша) — 1.48,25.
Ранее Рылов также завоевал золотые медали в 50-метровке на спине и в комбинированной эстафете. На его счёту и три бронзовые награды — в эстафете вольным стилем, смешанной эстафете вольным стилем и смешанной комбинированной эстафете.
Как писал News.ru, Колобкову о результатах пловцов докладывают в онлайн-режиме.