Рылов выиграл третье золото на ЧМ по плаванию

https://news.ru/storage/news/aab1e2bc01535eb4ee32e17cb38c284e/f4292187-8759-4e07-b440-b6c01385e706_850.jpg Максим Богодвид/ Риа Новости

Российский пловец Евгений Рылов победил на чемпионате мира в китайском Ханчжоу на дистанции 200 метров на спине (1.47,2). Вторым стал Райан Мерфи (США) — 1.47,34, третьим — Радослав Кавечки (Польша) — 1.48,25.

Ранее Рылов также завоевал золотые медали в 50-метровке на спине и в комбинированной эстафете. На его счёту и три бронзовые награды — в эстафете вольным стилем, смешанной эстафете вольным стилем и смешанной комбинированной эстафете.

Как писал News.ru, Колобкову о результатах пловцов докладывают в онлайн-режиме.