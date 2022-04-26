Рылов прокомментировал свою дисквалификацию за поход на концерт «Zа мир» Рылов отреагировал на свою дисквалификацию после похода на концерт «Zа мир»

Евгений Рылов / Фото Александр Вильф/POOL/ТАСС

Российский пловец двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов высказался о своем отстранении от международных соревнований. Международная федерация плавания (FINA) дисквалифицировала его на девять месяцев после участия в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!». Слова спортсмена приводит Sports.ru со ссылкой на эфир телеканала «Россия24».

Я, наверное, всегда поддерживал свою страну. Просто это сидит где-то внутри. Меня пригласили просто на концерт, посвященный Крыму. Я пошёл, вышел. Все. Людям это не понравилось. Я считаю, что это неправильно. Считаю, что на территории своей страны могу выбирать то, что захочу, — сказал Рылов.

Ранее во вторник, 26 апреля, сообщалось, что FINA начала новую проверку в отношении Рылова. Двукратный олимпийский чемпион может получить новое наказание из-за участия в чемпионате России.