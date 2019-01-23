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Фигуристка Рябова осталась довольна своим дебютом на ЧЕ

Екатерина Рябова Скриншот ЮниорТВ/youtube.com

Екатерина Рябова

спорт [ версия для печати ]

Фигуристка Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан, после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске заявила, что осталась довольна своим выступлением.

«Я хотела хорошо прокатать короткую программу. Это, в принципе, и удалось. Всю жизнь хотела выступать на соревнованиях такого уровня, и я очень рада, что пока мой дебютный чемпионат Европы складывается хорошо», — сказала Рябова журналистам.

Также она добавила, что у неё было «беспокойство» на официальных тренировках, но выйдя на лёд, она успокоилась. Кроме того, Рябова поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Поддержка чувствуется колоссальная, спасибо трибунам», — сказала она.

За короткую программу спортсменка получила 59,95 баллов.

Ранее российская фигуристка Анастасия Дубинина, выступающая за Сербию, назвала свою главную цель на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартовал на «Минск Арене» с короткой программы у женщин. От России в столице Белоруссии выступят Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Запасными числятся Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.

В 18:45 мск на лёд «Минск Арены» выйдут спортивные пары. От России заявлены Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. В запасе Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #ЕкатеринаРябова
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