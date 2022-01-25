«Русские токсичные, отсталые»: как на Украине отнеслись к запрету Минспорта

Сага с запретом Минспорта Украины на интервью на русском языке для собственных спортсменов получила продолжение. Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт не стал ограничиваться какими-то интервью и фотографиями, а посоветовал атлетам из своей страны вообще не стоять рядом с россиянами на Играх в Пекине. Неожиданные рекомендации вызвали неоднозначную реакцию не только у нас в стране. Даже на Украине многим показались подобные предосторожности смешными. Приводим реакцию украинцев на запрет Минспорта.

Минспорта пошло ва-банк

Впервые новость о запрете со стороны Минспорта появилась несколько дней назад. «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник сообщил, что украинским спортсменам рекомендовано не давать интервью на русском языке и избегать совместных фотографий с россиянами.

Хоть события из недавнего прошлого, когда за фото с Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио затравили легкоатлетку Ярославу Могучих и когда соотечественники набросились на фристайлиста Александра Абраменко за его отказ называть Россию страной-агрессором, намекали на возможность подобного сценария, была небольшая надежда, что новость окажется недостоверной. Но, увы, всё оказалось намного хуже.

Теперь украинским спортсменам даже нельзя стоять рядом с коллегами из России. В Минспорта, видимо, решили пойти ва-банк.

Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали, — заявил министр молодёжи и спорта Гутцайт.

На Украине высмеяли требования властей

Но стоит сказать, что требование спортивных чиновников в стране были восприняты неоднозначно. Хотя сторонники политики Гутцайта тоже нашлись.

— Каждый умный человек и без инструкций понимает — русские токсичны, отсталые и прокажённые. (Standard)

— Пусть лучше бы фоткались. Так бы узнали, кто ватный, а кто нет. (Владислав Мунтян)

— Вы, юмористы, уверены что война будет где-то далеко и вас не коснется? Жителям Донецка тоже было смешно, когда в Киеве стреляли. (oenergo.com)

— В сущности это официальные фотографии — от них никуда не денешься. Разве что идти на крайние меры, как австралийцы и британцы с китайцем Сунь Яном (пловец). На неофициальных фото можно и без них обойтись. Таким, как Подручный (биатлон), ничего не надо объяснять. А вот недоумкам типа Виты Семеренко (биатлонистка) надо. (V_Voloshyn)

Однако на удивление в большинстве своём рекомендации Минспорта на Украине были восприняты негативным образом. Некоторые пользователи Сети даже постарались уверить властей, что все рекомендации напрасны. А каких совместных подиумах и фотографиях может идти речь, если украинцы не претендуют на медали на зимней Олимпиаде? - шутливо вопрошают пользователи.

— А наши и не будут рядом. За 25-е места не награждают и возле призёров не стоят. (Vladys80)

— Вот здесь-то можно и не переживать министру, чтобы встать рядом с чемпионом и сфоткаться с ним, как минимум надо хотя бы выиграть какую-нибудь медаль, а это точно нам не грозит. (Abdulla)

— Позиция силы — это когда ты показываешь глубокое безразличие и стойкость в лице возможных провокаций. Когда ты шарахаешься от общего фото с призёрами, потому что рядом оказались спортсмены с неприятным тебе флагом — это что угодно, но только не сила. (Дмитрий Титов)

— Давайте лучше запретим нашим спортсменам ездить на соревнования, где участвуют россияне. Тогда не будет шансов быть рядом с ними. И все дела.

(Александр Каплун)

— Огласите список, с кем можно обниматься, а на кого нельзя даже смотреть.

Интересно, а какие предусмотрены санкции за нарушение установки поведения? Может уже пора лишать гражданства украинских чемпионов за то, что они обнимаются не по уставу.( aleks8-48)

— Глупость. Запрет здесь не является признаком силы, а признаком слабости. Пофантазируем. Допустим, кто-то из наших выиграет медаль, после чего русский или россиянка искренне (ну не все же они там ватники) идёт поздравлять. Что делать: оттолкнуть, убежать? (Sashamar)

— С немцами обниматься можно? Они «Северный поток» приняли, Крым русским называют, самолёты английские через Северный полюс посылают. (stopor2016)