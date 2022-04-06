«Русские спасут мир»: тренер по фигурному катанию высказался о Западе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что Запад хочет уничтожить Россию. Тренер в интервью «Матч ТВ» признался, что уже не собирается после завершения карьеры переезжать в США и заниматься там рыбалкой.

Я поменял мнение — патриотизм растет со страшной силой. И это не связано с Украиной, нет. Просто я вижу, что западный мир хочет убрать нас с планеты Земля. А я считаю, что русские люди спасут мир. Потому что они, во-первых, православные. Во-вторых, добрые. И такие нации лучше не трогать, мне кажется, — сказал Жулин.

Отметим, что в 2006-м году 58-летний специалист получил американское гражданство. В России он тренировал две танцевальные пары, которые стали олимпийскими чемпионами — Елена Ильиных и Никита Кацалапов, а также Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв.

Ранее Жулин выразил своё отношение к американскому фигуристу Тимоти ЛеДюку, который стал первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде в Пекине. Жулин признался, что не хочет никак комментировать «этих уродов».