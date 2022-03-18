«Русские не сдаются»: Шлеменко о сдаче Волкова болевым приёмом

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко подверг критике Александра Волкова за поражение от британца Тома Аспиналла в бою на турнире UFC в Лондоне. Российский тяжеловес постучал в знак сдачи после болевого приёма «рычаг локтя», который выполнил его соперник. Омич в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова заявил, что в подобных ситуациях русские бойцы не должны сдаваться.

Это дело каждого. У меня тоже есть пацаны, которые сдаются. Я скажу просто: русские не сдаются, вот и всё. Пожалуйста. У меня были такие бои. Это очень больно. Сдашься ты или нет, зависит от твоего настроя, — сказал Шлеменко.

Накануне в Лондоне прошёл турнир UFC Fight Night 204. В нём Волков проиграл Аспиналлу болевым приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что ему нравится то, как развивается карьера Волкова в UFC. При этом функционер отметил, что тяжеловес постоянно проигрывает самые важные поединки.