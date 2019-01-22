РУСАДА вновь пригрозили отстранением

https://news.ru/storage/news/5a9200b292af71af53a638fc22f8e724/7b2209e0-d737-4024-9ebb-a397ab5e4721_850.jpg Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Оборудование в антидопинговой лаборатории

Глава комитета по соответствию Всемирной антидопинговой организации (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть вновь отстранено, если обнаружатся несоответствия в предоставленных Московской лабораторией данных.

«Если окажется, что данные из Московской лаборатории были сфальсифицированы, то это будет очень серьёзным нарушением и поводом для признания РУСАДА вновь не соответствующим кодексу», — приводит слова Тейлора пресс-служба организации.

Он добавил, что в этом случае комитет будет настаивать на новых и более строгих санкциях к российской стороне.

Если подобное случится, спортсмены сборной России не смогут выступить на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Как писал News.ru, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января. Следующая задача для РУСАДА заключается в том, чтобы до 30 июня 2019 года передать WADA допинг-пробы, хранящиеся в Московской лаборатории.