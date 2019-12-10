Здание Российского антидопингового агентства Здание Российского антидопингового агентства Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит проводить тестирование российских спортсменов, несмотря на лишение статуса соответствия.

РУСАДА продолжит тестировать российских спортсменов в России. Мы хотим, чтобы РУСАДА продолжало работать так же хорошо, как сейчас, — цитирует главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди ТАСС.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также было принято решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

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