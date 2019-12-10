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Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта не смогут вступить в силу раньше весны 2020 года.

РУСАДА может в течение 21 дня подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Маловероятно, что CAS сможет принять решение в течение зимы. На практике это означает, что до конца зимы...