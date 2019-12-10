https://static.news.ru/photo/e6a6a806-1aa4-11ea-9209-fa163e074e61_660.jpgЗдание Российского антидопингового агентстваФото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит проводить тестирование российских спортсменов, несмотря на лишение статуса соответствия.
РУСАДА продолжит тестировать российских спортсменов в России. Мы хотим, чтобы РУСАДА продолжало работать так же хорошо, как сейчас, — цитирует главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди ТАСС.
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также было принято решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.