https://static.news.ru/photo/c1e0881e-264f-11ea-ae3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета организации не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Общее собрание РУСАДА полностью поддержало рекомендации набсовета. Решение CAS является финальной инстанцией для всех Олимпийских и Паралимпийский движений. Представлять интересы ОКР не будет та же юридическая компания, что и РУСАДА. С учётом предыдущего опыта взаимодействия представителем наших интересов швейцарские юристы, — сказал журналистам глава ОКР Станислав Поздняков.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.