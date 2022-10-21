В РУСАДА отказались озвучивать решение по делу фигуристки Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявили в Telegram-канале, что не станут обнародовать дату слушаний, решение и прочие детали касательно дела фигуристки Камилы Валиевой. В организации сообщили, что строго соблюдают принципы международных и российских антидопинговых стандартов.

Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали, — говорится в сообщении.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине 15-летняя на тот момент Валиева оказалась в центре скандала. В ее допинг-пробе, взятой 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

9 февраля Валиеву, успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Позже фигуристка призналась, что из-за скандала плакала каждый день.

Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось в начале сентября. Спортивный арбитражный суд встал на сторону россиянки.

Американский журналист Дэвид Лис в соцсетях впоследствии заявил, что допинг-проба «Б», которую фигуристка сдала в декабре 2021 года, показала положительный результат.

Теперь дело Валиевой должен рассмотреть Дисциплинарный антидопинговый комитет.