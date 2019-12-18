Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Решение было принято в четверг на заседании наблюдательного совета в московском офисе РУСАДА,
На следующем этапе WADA подаст официальное уведомление о споре в CAS.
Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru. Российская сторона имеет право обжаловать решение в CAS в течение 21 дня.
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