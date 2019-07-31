На первом месте, безусловно, лёгкая атлетика, потому что это огромный вид, где очень много спортсменов. Конечно же, тяжёлая атлетика, хотя сейчас количество нарушений пошло на убыль. Пауэрлифтинг — один из несомненных лидеров. Может быть, велоспорт, — приводит слова Иванова « Матч ТВ ».