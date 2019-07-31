https://static.news.ru/photo/9f018854-b3a7-11e9-811e-fa163e074e61_660.jpgФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Глава отдела расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Леонид Иванов сообщил, какие виды спорта сталкиваются с наибольшим количеством нарушений антидопинговых правил.
На первом месте, безусловно, лёгкая атлетика, потому что это огромный вид, где очень много спортсменов. Конечно же, тяжёлая атлетика, хотя сейчас количество нарушений пошло на убыль. Пауэрлифтинг — один из несомненных лидеров. Может быть, велоспорт, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
Генеральный директор РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что организация зафиксировала более 100 случаев возможного нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию двух российских атлетов — Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Оба получили по четыре года за нарушение антидопинговых правил, писал News.ru.