https://static.news.ru/photo/650195ca-224e-11ea-a369-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в течение 10-15 дней направит во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) несогласие с решением исполкома организации о санкциях в отношении российского спорта.

Думаю, что это будет в ближайшие 10-15 дней. Дальше мяч будет на стороне WADA, и ситуация будет развиваться в правовом поле, — цитирует главу наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева ТАСС.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Наблюдательный совет РУСАД) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.