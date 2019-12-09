https://static.news.ru/photo/37440698-199a-11ea-977c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московская антидопинговая лаборатория РУСАДА может лишиться права работать с допинг-пробами крови из-за выявленных экспертами WADA незаконных манипуляций.

Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберётся 9 декабря в Лозанне.

Эта угроза лишения очень реальна. У нас сейчас есть договоры с 13 европейскими антидопинговыми лабораториями, но ни в одну из них нельзя пока доставить кровь в течение 24 часов после её забора, — сообщила в интервью ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Она также добавила, что в тех странах, с которыми у России есть единое таможенное пространство, нет антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

Поэтому нам придётся думать, как оперативно доставлять в Европу пробы крови. Но понятно, что это будет куда сложнее и гораздо дороже, — добавила Пахноцкая.

Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года приостановило деятельность РУСАДА, которую также лишили аккредитации. В мае 2016 года WADA вернуло лаборатории право делать анализы на паспорт крови спортсмена.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил допинговый скандал, в который оказался вовлечён российский спорт, с бесконечным сериалом.