РУСАДА и СБР не получали данных российских спортсменов от IBU

https://static.news.ru/photo/f6931664-2692-11eb-8e3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международный союз биатлонистов (IBU) не передавал РУСАДА и СБР данные биологических паспортов спортсменов для сокрытия. Это установила независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU).

Как сообщает пресс-служба IBU, комиссия под руководством британского адвоката Джонатана Тейлора искала связь между бывшим руководством международного союза и РУСАДА. В частности, проверялось, мог ли экс-глава IBU Андерс Бессеберг скрывать нарушения российских биатлонистов в допинг-пробах.

Тейлор отметил, что виновные должны понести наказание за нарушение правил IBU в период с 2008 по 2018 год. При этом уголовные расследования в Австрии и Норвегии в отношении должностных лиц IBU всё еще продолжаются.

Кроме того, Тейлор сообщил, что комиссия допросила 60 человек по делу о коррупции в IBU. В числе допрошенных по делу были сотрудники и советники IBU, биатлонисты, информаторы из России, бывшие руководители СБР и РУСАДА. Об этом говорится в релизе IBU.

Ранее в России сотрудники правоохранительных органов задержали директора Центра спортивной подготовки сборной России (ФГБУ «ЦСП»), бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова. Его подозревают в коррупции. Ущерб оценивается в 14,45 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что большая часть долга Союза биатлонистов России (СБР) перед Международным союзом биатлонистов (IBU) погашена. Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров. Компенсация расходов — одно из 12 условий восстановления полноправного членства СБР в IBU, которое было ограничено в конце 2017 года.