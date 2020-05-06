РУСАДА: допинг-тесты во время коронавируса будут дороже

https://static.news.ru/photo/23b8c668-8f88-11ea-b0ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что допинг-тестирования в условиях пандемии коронавируса будут обходиться дороже.

Стоимость одной миссии будет дороже, потому что проводить тестирования необходимо в защитных костюмах, перчатках, масках, которые будут рассчитаны не только на офицеров, но и спортсменов и их близких. Для нас это дополнительные расходы. Счета рассчитываются в евро. Но чётких цифр закупок мы не можем сказать, — сказала Пахноцкая на онлайн-пресс-конференции, посвящённой возобновлению Российским антидопинговым агентством тестирования спортсменов на допинг.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус добавил, что агентство не будет просить дополнительное финансирование у государства.

Мы не будем запрашивать дополнительные финансовые средства у государства. Сейчас мы оптимизирует структуру наших затрат, не снижая цели и задачи за счёт работы в условиях дистанционного режима. Мы будем прилагать все усилия, чтобы остаться в плане и бюджете. Мы согласовали костюмы на ближайшие три месяца, — отметил Ганус.

Ранее Ганус рассказал, что РУСАДА восстановит допинг-тестирование с третьей декады мая, писал NEWS.ru.