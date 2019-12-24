https://static.news.ru/photo/780404a2-2652-11ea-b6af-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно 27 декабря направить уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о несогласии с решением исполкома международной организации.

Поручить генеральному директору Юрию Ганусу 27 декабря 2019 года направить в WADA уведомление о несогласии РУСАДА с решением исполкома от 9 декабря 2019 года и о наличии соответствующего спора в соответствии с утверждённым образцом уведомления, — сообщил официальное решение глава ОКР Станислав Поздняков журналистам.

Также он рассказал, что юридическая компания Schellenberg Wittmer будет представлять интересы РУСАДА в CAS в судебных и иных разбирательствах.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.