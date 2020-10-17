«Ротор» уступил «Тамбову» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/31b2d76a-1145-11eb-9809-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc.rotor

«Ротор» в домашнем матче в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги уступил «Тамбову». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 26-й минуте 28-летний защитник «Тамбова» Вараздат Ароян нарушил правила в своей штрафной, хозяева заработали пенальти. Удар с 11-метровой отметки нанёс полузащитник Зурико Давиташвили, арендованный «Ротором» у «Рубина», однако голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков, также ранее выступавший за «Рубин», спас ворота.

Счёт был открыт на 57-й минуте встречи: гости провели атаку по центру, Александр Карапетян оказался один перед воротами и пробил мимо Йосипа Чондрича. На 82-й минуте тамбовчане удвоили преимущество: Герман Онугха закатил мяч в пустые ворота, после того как протащил мяч с середины поля.

Таким образом, «Тамбов» набрал 11 очков в РПЛ и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Ротор» (3) — на последнем, 16-м месте.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Уфа» Рашид Рахимов прокомментировал поражение московскому «Локомотиву». Матч состоялся в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Счёт встречи — 0:1, писал NEWS.ru.