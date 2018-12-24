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Ротенберг останется в футболе

Dmitry Golubovich/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Руководство московского «Локомотива» опровергло информацию о завершении защитником Борисом Ротенбергом профессиональной карьеры.

«Борис Ротенберг не заканчивает карьеру. А восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в игре за наш клуб. Реабилитация проходит успешно, и мы ждём, что Борис присоединится к команде в Катаре на первом сборе», — сообщили в пресс-службе команды «Чемпионату».

В декабре 2018 года защитник получил повреждение крестообразных связок колена и выбыл минимум на полгода. Появилась информация, что 33-летний игрок перейдёт на работу в спортивный департамент команды.

Как писал News.ru, Зидана опять посватали в «Манчестер Юнайтед».


#футбол #Локомотив #борисротенберг
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