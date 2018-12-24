Ротенберг останется в футболе

https://news.ru/storage/news/6af752f8fb0c62137f3ff7b62ec4e6a1/f2c3c43f-6f93-4eda-855e-99eea9c95cd4_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Руководство московского «Локомотива» опровергло информацию о завершении защитником Борисом Ротенбергом профессиональной карьеры.

«Борис Ротенберг не заканчивает карьеру. А восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в игре за наш клуб. Реабилитация проходит успешно, и мы ждём, что Борис присоединится к команде в Катаре на первом сборе», — сообщили в пресс-службе команды «Чемпионату».

В декабре 2018 года защитник получил повреждение крестообразных связок колена и выбыл минимум на полгода. Появилась информация, что 33-летний игрок перейдёт на работу в спортивный департамент команды.

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