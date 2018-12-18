«Ростов» поддержал уволенного Моуринью

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Жозе Моуринью

Футбольный клуб «Ростов» поддержал португальца Жозе Моуринью, который был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Моур! Мы запомним твой визит в наш город! Будь сильным!» — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Клуб сопроводил сообщение фотографией, где португальский специалист беседует с Тимофеем Калачёвым после матча 1/8 финала Лиги Европы-2016/2017, в котором «Ростов» проиграл «Манчестер Юнайтед» в двухматчевом противостоянии (1:1, 0:1).

Как сообщалось, исполняющим обязанности главного тренера МЮ будет назначен Майкл Кэррик.