USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,247 $   Brent56.58 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C16:06
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

«Ростов» поддержал уволенного Моуринью

Жозе Моуринью Shaun Boggust/imago sportfotodienst/Global Look Press

Жозе Моуринью

спорт [ версия для печати ]

Футбольный клуб «Ростов» поддержал португальца Жозе Моуринью, который был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Моур! Мы запомним твой визит в наш город! Будь сильным!» — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Клуб сопроводил сообщение фотографией, где португальский специалист беседует с Тимофеем Калачёвым после матча 1/8 финала Лиги Европы-2016/2017, в котором «Ростов» проиграл «Манчестер Юнайтед» в двухматчевом противостоянии (1:1, 0:1).

Как сообщалось, исполняющим обязанности главного тренера МЮ будет назначен Майкл Кэррик.


#футбол #ЖозеМоуринью #Ростов
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
спорт 15:52, 18 декабря 2018
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
спорт 15:37, 18 декабря 2018
Российская фигуристка объяснила свой выбор в пользу Польши
спорт 14:49, 18 декабря 2018
Тарасов принёс «Динамо» победу во Владивостоке
спорт 11:15, 18 декабря 2018
Отставка Моуринью будет стоить МЮ слишком дорого
Лента новостей
общество 16:05
Проезд в электричках Москвы и области подорожает
спорт 16:02
Ургант опять засветится на баскетболе
экономика 16:00
Росстат: недельная инфляция составила 0,2%
в мире 15:59
Умер знаменитый мастер боевых искусств Йон Блюминг
в мире 15:59
Корабль НАТО зашёл в порт Одессы
в мире 15:54
Израиль призвал РФ осудить «Хезболла»
общество 15:50
Стакан с водой отправился в полёт на телешоу Соловьёва
общество 15:50
Петербургские депутаты хотят оградить детей от энергетиков
в мире 15:48
Винник назвал себя политзаключённым
спорт 15:46
Дадонов забросил курьёзную шайбу сквозь щитки вратаря
в мире 15:45
Порошенко обсудил с Волкером давление на Россию
общество 15:43
РАЕН прокомментировала возврат рекламы пива
экономика 15:42
Инвестпроекты в рамках «списка Белоусова» запустят в 2019-м
шоу-бизнес 15:28
Дана Борисова выиграла суд против бывшего мужа
общество 15:26
Работникам «Черкизово» начали выплачивать зарплату
Другие новости
спорт 16:02
Ургант опять засветится на баскетболе
спорт 15:46
Дадонов забросил курьёзную шайбу сквозь щитки вратаря
спорт 15:35
«Фром май харт»: Мутко ушёл из спорта
Виталий Леонтьевич покинул пост главы Российского футбольного союза (РФС)
спорт 15:23
Насукава решил удивить Мейвезера
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top