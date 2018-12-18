«Ростов» поддержал уволенного Моуринью

Футбольный клуб «Ростов» поддержал португальца Жозе Моуринью, который был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Моур! Мы запомним твой визит в наш город! Будь сильным!» — говорится в сообщении клуба в Twitter.
Mour! We will remember your visit to our city! Stay strong! @ManUtd @premierleague pic.twitter.com/aWt8Edela2— Football Club Rostov (@rostovfc) 18 декабря 2018 г.
Клуб сопроводил сообщение фотографией, где португальский специалист беседует с Тимофеем Калачёвым после матча 1/8 финала Лиги Европы-2016/2017, в котором «Ростов» проиграл «Манчестер Юнайтед» в двухматчевом противостоянии (1:1, 0:1).
Как сообщалось, исполняющим обязанности главного тренера МЮ будет назначен Майкл Кэррик.