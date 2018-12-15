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Россияне раздавили сборную Чехии

Сергей Лантюхов/News.ru

спорт [ версия для печати ]
Самые яркие моменты матча — в фоторепортаже News.ru

Сборная России на «ЦСКА Арене» разобралась с командой Чехии (7:2) в рамках второго матча Кубка Первого канала.

Оппонент сборной РФ пытался сопротивляться в первом периоде, а три шайбы, заброшенные во второй двадцатиминутке, предопределили итоговый расклад. Дублями отметились Андрей Локтионов и Андрей Кузьменко.

Стоит отметить, что три из семи шайб команда Ильи Воробьёва смогла забросить в большинстве, наказав соперника за излишнюю грубость.

В последнем туре «Красной машине» предстоит соперничество с финнами. Встреча состоится на футбольном стадионе «Санкт-Петербург» и будет приурочена к «Русской классике».


#сборнаяРоссии #хоккей #КубокПервогоканала
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